A machete, campesinos defendieron predio en Herveo, Tolima

Redacción: Violeta Mejía

El concejal y su familia compraron el predio en cuestión hace más de un año. Según el alcalde, los anteriores agregados tomaron control del lugar y secuestraron el ganado de la familia. El concejal se presentó ante las autoridades buscando recuperar la propiedad del terreno y se interpuso una querella, la cual ha sido fallada favorablemente en dos ocasiones distintas.

Según el concejal, hace ocho días los campesinos volvieron a tomar control de la finca, por lo que llegó con la policía para recuperar el inmueble. Según los campesinos, no había orden judicial para entrar a la casa, buscaron protegerse con machetes y evitar que el concejal y la policía entraran al predio. Miembros de la Policía sacaron sus armas de dotación y dispararon contra los campesinos. Afortunadamente no hubo heridos.

De acuerdo con la denuncia, los campesinos buscan el reconocimiento de los arreglos locativos de la casa, y hasta que eso no suceda, no se irán del predio. Sin embargo, el concejal afirmó que la casa del video no hace parte del predio comprado por la familia. W Radio contactó con uno de los campesinos que salió en el video, pero prefirió no comentar sobre lo sucedido.