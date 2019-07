A Nariño nunca llegó la paz: Camilo Romero

Una emboscada al Ejército en Nariño dejó cuatro militares muertos, tras el hecho el coronel Néstor Duque, comandante de la brigada 23 que atiende la jurisdicción aseguró que a la zona fueron enviados nuevos refuerzos a para el área.

El gobernador de Nariño, Camilo Romero, habló en La W sobre este tema y sobre los problemas que presenta el departamento por cuenta del narcotráfico y los grupos armados que azotan la zona.

Romero también mencionó el tema del glifosato y dijo que “hay aceptación del daño que se causó con el glifosato, debemos tener en cuenta los riesgos que tiene, un Gobierno sensato ya con la duda no lo usaría”.

“Además, no el glifosato no es efectivo, después de haber probado esta técnica los cultivos no bajaron y ahora ¿quieren volver con algo que no funcionó?: Camilo Romero, Gobernador de Nariño” agregó.

De otra parte, aseguró que “a Nariño nunca llegó la paz, hicimos todas las llamadas posibles, no hubo manera de que se nos atendiera”.

Finalmente, destacó que “yo no me quedo solo con las cifras, porque sí, ahí estamos mejorando pero hay que mirar todo en contexto”.

Le puede interesar: