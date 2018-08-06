A ritmo de tango, Tunja celebrará sus 479 años de fundación

La ciudad de Tunja celebrará este 6 de agosto sus 479 años de su fundación. Foto: Jorge Herrera (W Radio)( Thot )

Cargado de actividades culturales, en el que la danza y la música serán el plato fuerte, la ciudad de Tunja celebrará este 6 de agosto sus 479 años de su fundación.

La secretaria de Cultura y Turismo de Tunja, Elvia Lucía Martínez Tamayo, en diálogo con La W precisó que a las ocho de la mañana se celebrará una misa y ofrenda floral al fundador de Tunja, Gonzalo Suárez Rendón, que se llevará a cabo en la Catedral.

A las nueve de la mañana se realizará un desfile que está programado con las bandas marciales de los colegios de la capital boyacense que saldrán desde el barrio Las Quintas pasa por Unicentro para finalizar en el Batallón Bolívar.

Hacia las 11 de la mañana, en el Concejo de Tunja, se llevará a cabo una sesión conjunta del cabildo y la Academia de Historia y un concierto con la Tuna de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, (Uptc).

En las horas de la noche, en la plazoleta Los Muiscas, será la gran serenata a la ciudad. Allí estará la escuela de música de Tunja que “montó un concepto muy importante que habla de los héroes y heroínas del bicentenario”.

El país invitado a los 479 años de la fundación de la capital boyacense será Argentina. “Tendremos como invitado al maestro argentino Pablo Jaurena, la orquesta típica “La Reducida”, y el grupo de danza antioqueño Alma de Tango”, explicó Martínez Tamayo.

De acuerdo con el alcalde de Tunja, Pablo Emilio Cepeda, la ciudad se engalanará por sus principales calles con la marcha de los miembros de la Policía y el Ejército Nacional.

“Habrá una sorpresa musical de orquestas nacionales, que sólo será revelado en horas de la tarde de este lunes”, explicó Cepeda.