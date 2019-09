Abandonan Venezuela funcionarios acusados por Nicolás Maduro de ayudar a Juan Guaidó

W Radio conoció que los funcionarios Loryis Silva, asistente de la gobernadora del estado Táchira, Luz Marina Pernía-prefecta de Boca de Grita y Camilo Roso Suárez- Prefecto de La Fría, abandonaron en las últimas horas Venezuela, luego que el Miniterio Público de ese país; los acusara por el delito de traición a la patria, al ayudar a Juan Guaidó presidente interino de Venezuela a cruzar la frontera colombo-venezolana cuando tenía una restricción para salir el pasado 22 de febrero del 2019.

Tarek William Saab: Se solicitó la orden de aprehensión contra la asistente de la gobernadora de Táchira, Loryis Silva; Luz Marina Pernía, prefecta de Boca de Grita; Camilo Roso Suárez, prefecto de La Fría y contra el chófer Jonathan Zambrano García, alias “Patrón Pobre” — MinPublicoVE (@MinpublicoVE) September 23, 2019

Juan Carlos Palencia, diputado del Consejo Legislativo del Estado Táchira aseguró W Radio "miembros del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) y Sebin llegaron a las viviendas para detenerlos, los funcionarios se fueron (...) se fueron de Venezuela, nos dicen que están en Colombia, porque saben que aquí no hay proceso justo, aquí no se van a respetar sus garantías constitucionales y temen que no se repeten los derechos humanos y su vida".

Tarek William Saab: Estas personas incurrieron en el delito de traición a la patria por ayuda a Juan Guaidó a salir del territorio nacional cuando tiene medida de prohibición — MinPublicoVE (@MinpublicoVE) September 23, 2019

Tarek William Saab: La vinculación de Guaidó con la banda narcocriminal y terrorista queda totalmente develada. A Iván Posso le asesinaron cuatro familia, entre ellos su padre y madre. Huyó a Venezuela, donde fue capturado. — MinPublicoVE (@MinpublicoVE) September 23, 2019

"Los funcionarios se fueron y no se van a presentar ante ningún tribunal de la república, la gobernadora si se quedó aquí dando la cara porque la están señalando; pero sobre ella no han emitido orden de captura (...) ella es funcionario de alto nivel y debe allanarse ante el TSJ Tribunal Supremo de Justicia".

Además señaló el diputado "este es un acoso judicial, ahora el gobierno pretende convertirse en un sicariato político a todos los dirigentes de la oposición, a todos los que levanten la voz, utilizan a la justicia para sacarnos del juego político". señaló

En territorio colombiano, también se encuentra Jonathan Zambrano García, el conductor de la camioneta que transportó a Juan Guaidó, acusado por el gobierno venezolano de ser integrante de "Los Rastrojos", señalamientos que han sido desmentidaos por el afectado.

La Gobernadora del Estado Táchira, frontera con Colombia Laidy Gómez; rechazó las acusaciones dadas a conocer por el Fiscal de Venezuela, Tarek William Saab Halabi.