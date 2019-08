Abogado defensor del alcalde de Santa Marta: "Grabaciones están fuera de contexto"

Al cuestionarle sobre si la voz del audio que en los últimos días ha circulado en redes sociales y difundido en medios de comunicación corresponde a la del alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, en una conversación con su mentor político y antecesor, Carlos Caicedo, en la que se incurriría en una presunta participación en política, el abogado Carlos Gómez Pavajeau -defensor de Martínez y Caicedo- ha dicho que el funcionario no está seguro de que se trate originalmente de su voz o si esta sea una imitación.

“Es posible que sí (sea un doblaje), eso dice Rafael, que él no se atreve a decir que es la voz de él, nosotros conocemos muchos actores en Colombia que son expertos en imitar la voz; pero al parecer no es así (la imitación), ellos lo que dicen es: ¿por qué no sacan la grabación completa? Eso está fuera de contexto”, puntualizó el abogado Gómez Pavajeau.

El jurista incluso fue más allá y aseguró que esta situación (las grabaciones difundidas) sería producto de una persecución del Estado Colombiano.

"Esa vigilancia se conecta con el momento en que el alcalde encargado vino a tomar posesión luego de la suspensión ilegal, delictiva, criminal que hizo la justicia, donde precisamente lo que se demostró es que agentes del Estado, quienes manejan todo lo de la intervención electrónica del espectro electromagnético, expertos en ello, vinieron e hicieron una intervención indebida sin orden judicial en los aparatos personales con los cuales trabajaba Rafael Martínez. Esto nos significa que el Estado está trabajando como si fuera un Estado mafioso en contra de la democracia, es decir, lo que los políticos tradicionales no han logrado aquí en Santa Marta, sacar adelante su aspiración política en esta etapa electoral, lo quieren lograr del medio judicial. Están utilizando los órganos de control criminalmente para sacar del juego político a Fuerza Ciudadana”, dice el abogado defensor de Caicedo y Martínez.