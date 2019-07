Acción popular podría tumbar el proyecto de ciclorruta en Bucaramanga

El Juzgado 13 administrativo oral de Bucaramanga aceptó el 27 de junio la acción popular que interpuso la Personeria de la ciudad para que se tumbara el proyecto polémico de la ciclorruta y se suspenda de manera inmediata el contrato y su interventoria, todo esto, por no tener en cuenta a la comunidad y el POT.



"No fue socializado , primer error, tenemos claro que la acción popular que fue aceptada pide una medida cautelar que se suspenda de manera inmediata por no tener en cuenta a la comunidad y por el Plan de Ordenamiento Territorial", dijo el personero, Rafael Picón.



El juzgado deberá decidir si te esta medida cautelar sigue o no y se llamará al accionado que es el alcalde de bucaramanga , Rodolfo Hernandez para que la próxima semana se defina algo sobre este proyecto.