Acusaciones de Rodolfo Henández son un hostigamiento a la prensa: Yesid Lancheros

Luego de las polémicas declaraciones del alcalde suspendido de Bucaramanga, Rodolfo Hernández al asegurar que el periodista Yesid Lancheros, director del sistema informativo del Canal Capital, está en ese cargo porque fue puesto por los liberales y por ser parte de la "politiquería", el periodista detacó que las declaraciones del mandatario son un ataque a la libertad de prensa.

El comunicador social, dijo que Hernández acudió a los instultos como manera de evadir y de desviar la atención sobre las preguntas que se hacían en la columna que realizó en la prensa local de Santander.

"El alcalde no solo golpea a los concejales, sino que además por medio de la versión verbal agrede y obstruye el trabajo de los periodistas y no respeta la libertad de expresión, Rodolfo Hernández puede seguir insutándonos y agrediéndonos pero vamos a seguir haciendo nuestro trabajo,eso no nos va a callar", dijo Lancheros.

Agregó que jamás ha pertenecido a ningún partido político y que las declaraciones del alcalde son un hostigamiento al periodismo que se tienen que rechazar.

Yesid Lancheros realizó una columna de opinión en el que hablaba del polémico contrato de basuras con la empresa Vitalogic en el que estaría involucrado el hijo de Hernández.

En el artículo realiza nueve preguntas que el mandatario no respondió en su Facebook Live.

1. En el pasado, ¿tuvo interés por el sector de las basuras?

2. ¿Por qué se terminó el contrato de Samuel Prada Cobos como gerente de la Emab, en 2016?

3. Siendo Alcalde, ¿cómo conoció a Carlos Gutiérrez y Luis Andelfo Trujillo?

4. ¿Por qué se reunió con José Manuel Hormaza, el ciudadano rumano Florin Volcinschi y Héctor Hernán Muñoz Baquero, delegados de Vitalogic?

5. ¿Dónde conoció a Jorge Hernán Alarcón y por qué lo apodó ‘la Calavera’?

6. ¿Le dio la orden a Barrera Arias para que contratara a Alarcón con el fin de que elaborara los términos de referencia para el contrato de las basuras?

7. ¿Alarcón visitó su apartamento y trabajó allí en este tema?

8. ¿Su hijo Luis Carlos le comentó las diligencias que hacía en este negocio?

9. El ingeniero Rodrigo Fernández, su asesor del despacho, ¿participó en la licitación de las basuras?