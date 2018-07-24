Adelantan investigación por asesinato de líder social en Jamundí

Las autoridades adelantan las investigaciones sobre quiénes y cuáles serían las causas del asesinato del líder social Libardo Moreno, de 76 años, en el corregimiento de Villacolombia, municipio de Jamundí.

El crimen fue confirmado por el Secretario de Gobierno municipal, Rigoberto Lasso, quien informó que el dirigente no había denunciado amenazas en su contra.

Las primeras versiones, indican que sujetos en motocicleta abordaron a Moreno y le dispararon reiteradamente.

"Entre la vía a Las Pilas es abordado por unas personas, antes estaba desaparecido, pero después confirma que aparece sin vida”, señaló el Secretario de Gobierno.

Además de su labor como líder social, Libardo Moreno se desempeñaba como administrador del acueducto del corregimiento de Villacolombia.

Familiares de la víctima sospechan que el hecho podría estar relacionado con el trabajo que realizaba en la zona.

"Le aventaron la guerrilla dos veces, por el problema del acueducto porque se les está dando agua a los de reserva Río Claro y ellos dicen que el agua es de esa zona y no se le puede dar a nadie", dijo Margarita Fernández, esposa del líder social.

El gobierno vallecaucano pidió a las autoridades judiciales celeridad en la investigación para dar con los responsables del homicidio.