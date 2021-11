Agarrón en la Asamblea del Magdalena. ¿Agredieron a la presidenta?

La Presidenta de la Asamblea del Magdalena, Claudia Patricia Aarón Viloria, denunció en Sigue La W que fue agredida físicamente por el secretario General, José Fernández de Castro, cuando intentaba frenar una sesión que se iba a realizar sin que ella la hubiera convocado y sin su autorización. La diputada asegura que los miembros de la oposición, a la fuerza, citaron a la corporación para aprobar proyectos por cerca de $500,000 millones de pesos que endeudarían al departamento del Magdalena.

“Me encuentro en la SIJIN. En la Asamblea hemos hecho las diferentes denuncias ante Procuraduría sobre usurpación de funciones públicas y prevaricato de algunos funcionarios”, debido a que “sin haber convocado yo sesiones plenarias” que, según ella, son “para aprobar un endeudamiento, aprobaron a ‘pupetrazos’ limpio sin siquiera tener en cuenta a los otros diputados.”, dijo la presidente.

Según Aarón Viloria, ella notificó “que no podía haber ninguna sesión ordinaria puesto que no la había convocado. Vi que estaba el señor Secretario en la Alcaldía con la señora de los servicios generales. Me dijeron que iba a hacer una sesión. Me senté y les dije que lo que estaban haciendo era irregular, ilícito”.

“Tengo un temperamento fuerte y me enfrenté sola contra todos esos hombres”, indicó, añadiendo que el secretario General estaba acompañado de un señor contratado por él. “Le dije a ese señor que se fuera. Le exigí al secretario que sacara a esa persona de ahí. Me dicen que el secretario lo contrató, pero eso es imposible porque quien se encarga de los gastos soy yo”, aseguró.

En respuesta, José Fernández de Castro, el secretario General de dicha entidad, explicó que “ofrezco mis excusas a todos los que nos están oyendo. Es un acto bochornoso, vergonzoso para la democracia”.

“Yo no convoco sesiones, pero hay que hacer precisiones jurídicas. Estamos habilitados para sesionar con mayoría. Esta sesión fue convocada el día anterior en la sesión de la Sala de Juntas de la Asamblea, quien estaba presidiendo fue quien convocó. No es solamente la presidente que puede convocar”, sentenció.

Según Fernández, “la presidente tomó el computador de la secretaría General. Ahí está guardada toda la historia de las sesiones de las Asambleas. Se fue con unos cerrajeros y cambió las guardas de las oficinas de la Asamblea. Efectivamente, no soy un experto en el tema de sistemas, pero cuando me dicen que me debo conectar a una plataforma, le pedí el favor a un muchacho que conozco para que me apoyara en el tema. Me tocó llevarme mi computador personal. La sesión era mixta; es decir, presencial y virtual”.