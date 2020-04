Alcalde de Girón aseguró que no hay sobrecostos del 32% en los mercados

Según Carlos Román, alcalde de Girón, desde el día martes 14 de abril se entregó un oficio con la información de la contratación y pidió que hicieran acompañamiento y auditoría a este proceso.

El mandatario resaltó que este contrato se hizo con legalidad y la compra de mercados con precios justos.

Contraloría investiga dos municipios de Santander por sobrecostos en mercados

Aclaró que hay mal manejo de información pues no sabe de dónde se sacó el 32% del sobre costo que menciona la Contraloría nacional y que le parece irresponsable que a nivel nacional arrojen cifras que no han manejado ellos en la compra de mercados.

"Hemos enviado la información que solicitaron, tenemos la tranquilidad de que hemos hecho dentro de la legalidad, es que hay un mal manejo de información , no hay sobre costos del 32% lo que se ha hecho es generar controversia, esto se hace con cotizaciones y estudios previos, eso no es tan fácil, vengan y miren los precios de ese entonces, pero esas cifra es irresponsable que se hace a nivel nacional, esas cifras salen de unas personas que no tienen la experiencia , sin sumar pólizas, ni impuesto municipales", agregó.

Recalcó que desde el martes anterior las autoridades nacionales le pidieron un informe detallado de los costos de los mercados para que desde la semana pasada hablen de irregularidades sin conocer las inversiones que se hicieron.

La Contraloría nacional aclaró que las invrstigaciones recaen en los municipios y no en la administración departamental de Mauricio Aguilar.