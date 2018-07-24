Alcalde de Jamundí denuncia complot de la oposición para revocar su elección

El mandatario acusó al exalcalde Jhon Fredy Pimentel de estar detrás de la búsqueda de anular su nombramiento. . Foto: Erika Rebolledo( Thot )

El actual alcalde del municipio de Jamundí, Edgar Yandy, hizo una serie de denuncias contra quienes promueven la demanda hecha ante el Consejo de Estado, que busca la nulidad del proceso electoral que concluyó con su elección.

La demanda alega supuestas irregularidades en los comicios atípicos que se llevaron a cabo el pasado mes de abril.

El mandatario señaló que detrás del proceso hay intereses oscuros de la clase política del exalcalde Jhon Fredy Pimentel.

“La demanda fue puesta por la exmagistrada de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Susana Buitrago, que es contratada por la oposición”, aseguró el alcalde,

Yandy, además, calificó como un despropósito esta demanda, por lo que presume que se trata de un mecanismo de presión para ellos.

Las supuestas intenciones del exalcalde Pimentel de volver al poder generó rechazo entre algunos ciudadanos, quienes decidieron realizar una manifestación pacífica en apoyo al actual alcalde de Jamundí, Edgar Yandy.

Líderes tomaron la vocería, exigiendo el respeto a la autonomía del municipio con relación a la libre democracia, manifestada en las elecciones pasadas del 15 de abril.

Además, solicitaron al Consejo del Estado, a los entes de control y a los gobiernos nacionales y departamentales que se garantice la transparencia del debido proceso en el marco de la ley.

Ante las acusaciones hechas contra el exalcalde Pimentel, el equipo periodístico de La W ha intentado ponerse en contacto con el exmandatario, sin tener éxito.