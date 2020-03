Alcalde de Jamundí señala de 'irresponsable' a Gustavo Petro

El alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, arremetió contra el senador Gustavo Petro, después de que el líder de la Colombia Humana comparara los desórdenes registrados en el municipio del sur del Valle del Cauca, durante el toque de queda, con la situación actual de Venezuela.

Petro compartió en su twitter un video de un intento de saqueo a un local comercial, con un mensaje que decía, "Que yo iba a volver a Colombia como en Venezuela, decían".

En respuesta Ramírez trinó: "Senador no sea tan irresponsable! Soy el Alcalde de Jamundí, no exponga mi pueblo a la desinformación. Hubo intento de asonada, nada grave, gracias a la planeación que hicimos con supermercados hubo reacción rápida de policía. Acá si sabemos gobernar no como lo hizo usted en Bogotá".

Las palabras de Petro causaron tanta molestia al alcalde que este continuó escribiendo en twitter. En un segundo trino acompañado de una foto, el mandatario escribió, "Le voy a presentar mi amado municipio y mi gestión en esta crisis. Así esta el parque principal, no creo que usted tuviera Bogotá así en estos momentos. No pudo ordenar las basuras dudo que pudiera preparar la capital para afrontar el COVID-19".

El alcalde finaliza la discusión con dos trinos más, donde le explica al Senador las labores que ha realizado su gobierno para atender a la población de Jamundí durante la pandemia.

El cruce de trinos generó polémica en las redes sociales.

