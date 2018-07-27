Alcalde de Popayán asegura que fallo de la Procuraduría es “injusto y sesgado”

El alcalde del municipio de Popayán, César Cristian Gómez, cuestionó el fallo de primera instancia que en su contra emitió la Procuraduría General de la Nación, y lo calificó como “injusto y sesgado”.

Aunque aseguró respetar la decisión del órgano de control, el mandatario dijo que no se tuvieron en cuenta las pruebas presentadas por sus apoderados, por lo que esperan que en las próximas instancias impere la objetividad.

“La Procuraduría emitió un fallo injusto y sesgado (…) Hago un llamado para que en el marco de este proceso no se presenten intervenciones de carácter político que afecten una debida resolución”, aseguró.

Agregó que la audiencia se encuentra suspendida y no ha recibido el fallo de manera física, por lo que trabajan en el procedimiento de apelación.

“Continuamos con la esperanza intacta y con la plena seguridad de que como mandatario y como Alcaldía hemos obrado con rectitud, siempre en búsqueda de mayores iniciativas que beneficien a las comunidades más necesitadas”, agregó.

El pronunciamiento fue realizado luego que la Procuraduría lo suspendiera en primera instancia durante 11 meses, por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de un convenio de asociación por valor de 176 millones de pesos.