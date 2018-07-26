Alcalde de Popayán se pronuncia tras fallo de Procuraduría

Luego que la Procuraduría suspendiera durante 11 meses al alcalde de Popayán, César Cristian Gómez Castro, por presuntos hechos de corrupción, el mandatario se pronunció y aseguró que confía en que el fallo de segunda instancia sea objetivo.

“La gente me dio un mandato histórico para regir los destinos de Popayán. Con la fe intacta, hasta que Dios me lo permita seguiré en el cargo, y ustedes tendrán un gobernante que no bajará la guardia para conseguir lo que juntos soñamos”, aseveró.

Gómez Castro aseguró que respeta las decisiones del órgano de control, pero espera que en el transcurso de la diligencia se efectúen los trámites de manera autónoma, pues no cometió ninguna falta.

La reacción se generó luego que la Procuraduría General de la Nación lo suspendiera en primera instancia durante 11 meses, por irregularidades en la celebración y ejecución de un convenio de asociación por valor de 176 millones de pesos.

La Entidad también suspendió por 11 meses a la exalcaldesa encargada para la época de los hechos, Claudia Ximena García Navia, y a la secretaria de Deporte y Cultura del municipio, Claudia Lorena Cruz Astudillo.