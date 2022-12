Alcalde de Tunja cuestionó a contratista vinculado a escándalo de proyectos de vivienda

Luego que el contratista Iader Barrios, inmerso en el escándalo de proyectos de vivienda de interés social Torres del Parque y Estancia de El Roble en Tunja, interpusiera demandas por el orden de $11.000 millones contra la administración municipal porque se le negaron todos los actos administrativos, el alcalde de Tunja, Pablo Emilio Cépeda, dijo que “da rabia que él diga que es una víctima”.

Cepeda sostiene que las verdaderas víctimas son otras, “son esas personas que no sé si el las defraudó o quién las defraudó, pero se esclarecerá algún día por las autoridades correspondientes quien es el responsable”.

El burgomaestre insistió que no está bien lo que hace Iader Barrios porque sabe que los organismos de control conocen todo el proceso, así como los estudios y que se viene trabajando con el comité de moralización sobre todo el proceso: “Yo creo que la víctima no es el señor Iader Barrios”.

Dijo que no es aceptable que Barrios diga que no es el responsable y que es un hecho que solo le compete a la administración. “Cuando nosotros hemos asumido con mucha responsabilidad; hemos empezado con la contratación de 50 apartamentos para llevar allí a las personas que han sido evacuadas y estamos en el proceso de las otras 110 soluciones de vivienda, pero estamos adelantando el proceso de las 770 soluciones a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”.

Con respecto a que el recurso de reposición le fue negado, el alcalde Cepeda le recordó a Barrios que cuando su administración llegó a él se le manifestó que “queríamos continuar con él, pero que nos mostrara su solidez económica y sus ganas de terminar esos dos proyectos, y nunca la demostró”.

El mandatario de los tunjanos sostuvo que los procesos se encontraban suspendidos no por el municipio sino por Fonvivienda por el incumplimiento que Barrios estaba presentando en esos convenios.

“Nosotros gastamos una plata en unas pólizas creyendo en la palabra de él y porque Fonvivienda nos pidió que le diéramos una oportunidad a ese contratista, levantamos la suspensión y no cumplió el cronograma, dejó vencer los plazos que estaban en las dos uniones temporales, lo llamamos para que se revivieran los términos y no los quiso revivir, espero produjéramos el decreto de terminación de las uniones temporales por vencimiento del plazo para solicitar que revocáramos los actos administrativos, pero ya estaban vencidos los plazos y no había nada más que hacer sino entrar al proceso de liquidación”, expresó.

Es de recordar que por los proyectos de Vivienda Torres del Parque y Estancia de El Roble más de 1500 familias se han visto afectadas desde hace una década por las presuntas irregularidades cometidas tanto en su construcción como su contratación.

Por estos hechos la Contraloría de Boyacá adelanta un proceso de responsabilidad fiscal contra los exalcaldes Arturo Montejo y Fernando Flórez, el contratista Iader Barrios, funcionario de Fonade y Ecovivienda.