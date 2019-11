Alcalde electo de Manizales pide a Procuraduría revisar contrato de PTAR

El alcalde electo de Manizales Carlos Mario Marín habló acerca de proyectos de ciudad a los que quiere poner la lupa, explicó que una de los más importantes es la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que está en proceso de adjudicación, explica que pedirá a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General revisar este proyecto.

“Cuando revisamos lo que ha venido sucediendo con la adjudicación de este contrato, encontramos que en el proceso solo se encontraron dos oferentes y solo uno quedó habilitado para contratar, con lo cual no hay pluralidad de los oferentes, todo parece indicar que es una firma mexicana quien es la que va a ganarse este contrato” indicó Marín y pidió no adjudicar el contrato hasta que la Procuraduría no responda su solicitud y haga al revisión del proceso.

Explica que el motivo principal por el que hace la solicitud es porque solo hay un proponente habilitado y afirma que no se atendieron las observaciones que otros interesados hicieron en su momento.

“Esto es porque queremos garantizar que el proceso se va a realizar de la mejor manera, cuando sea alcalde de Manizales no quiero darle noticias a los manizaleños sobre posibles sobrecostos que vamos a tener que enfrentar”.