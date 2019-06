Alcalde encargado de Bucaramanga no tendría amistad con Luís Alberto "el tuerto" Gil

Varias dudas han surgido sobre quién es el alcalde encargado de Bucaramanga, Germán Torres Prieto debido a las declaraciones del mandatario suspendido , Rodolfo Hernández, al asegurar que pertenece a una mafia del ex senador, Luís Alberto Gil.

En la dirección de Tránsito de Bucaramanga se posesionó Torres, en donde anteriormente laboró como funcionario público, allí La W cuestionó sobre las " supuestas" relaciones con el "tuerto" Gil.

El mandatario encargado maniestó que no quiere enfocarse en el pasado sino en lo que viene para Bucaramanga.

Sin embargo aclaró que cuando se posesionó como director de Tránsito había renunciado al partido Convergencia Ciudadana, partido creado por el ex senador Luis Alberto Gil que hoy se llama Opción Ciudadana.

"La vida mía es pública, sí, trabajé en Opción Ciudadana, no tengo porque esconderme, es el partido que menos condenados tiene, no es criticable que porque el senador está detenido, todos los que participamos en este partido somos delincuentes, es un comentario errado, miren mi hoja de vida, no tengo tacha alguna, miremos hacia adelante, pertenecer a un partido no es un pecado", dijo.

Finalmente dijo que en el mes y medio que le toca asumir como alcalde encargado se enfocará en la seguridad de Bucaramanga que ha ido deteriorándose en los últimos meses.