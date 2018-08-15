Alcalde revocado de Tasco tutela proceso de revocatoria por vicios de procedimiento

El ex alcalde de Tasco, Boyacá y primer mandatario revocado en el país por consulta popular, Nelson Javier García Castellanos, interpuso una tutela ante el Tribunal Administrativo de Boyacá por considerar que se le violó el debido proceso, el derecho a la legítima defensa y a controvertir cuando haya una acusación.

Según el abogado Miguel Ángel Lizarazo, apoderado del exalcalde, la tutela va dirigida en contra de los actos administrativos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Superior de la Judicatura, la Gobernación de Boyacá, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior y los voceros de la revocatoria a García Castellanos.

"Cuando la Registraduría aprueba y acepta la revocatoria nunca le notifica al alcalde exactamente que parte de su plan de desarrollo está incumpliendo y en ese sentido se está violando el debido proceso", explicó el jurista tras radicar la tutela.

Dice que las otras entidades le dieron trámite a una actuación que sin verificar que se cumplieran con los requisitos legales establecidos.

"La Gobernación generó un cronograma dentro del proceso de la revocatoria mediante un decreto y en esto no se fijó una fecha en la que convoquen al mandatario por lo menos para saber por qué lo están revocando para que él las pudiera controvertir", argumenta.

Miguel Ángel Lizarazo aclara que su cliente no está desconociendo los resultados de la revocatoria, pero si cuestiona la forma en que se viabilizó para, según él, llevar a la comunidad a votar bajo posibles falsas acusaciones y sin argumentos certeros.

Se espera que en 10 días se emita un fallo por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá.

El pasado 29 de julio en consecuencia 1.609 habitantes (97,04 por ciento) le dieron el sí a la revocatoria, mientras 21 le dijo no.