Alcaldía de Paipa responde sobre contrato de alimentación para la Fuerza Pública

Sobre una convocatoria para contratar alimentación para miembro de la Fuerza Pública, en donde señalan que la Alcaldía de Paipa está dispuesta a pagar a cada uniformado $1,728.000 mensuales, la secretaria de Gobierno, Paula Cepeda, dijo que el proceso contractual no se ha adjudicado, y no es cierto que la cantidad mencionada se le vaya a entregar a cada uniformado.

“Es un proceso contractual que no sé adjudicado, está bajo la planeación y modalidad de contratación de ley 80, que se ejecuta de acuerdo al consumo y se cancelará de acuerdo a como se vaya consumiendo. Además, este consiste no en $1.700.000 por integrantes de la Fuerza Pública, sino que más bien es un contrato que se ha venido realizando siempre en el tiempo y no es una mensualidad”, dijo Cepeda.

La funcionaria sostiene que los uniformados tienen un salario establecido, pero cuando hay campañas como la entrega de mercados, se requiere respaldo de la Fuerza Pública se les garantiza a los uniformados en esas jornadas: desayuno, refrigerio, almuerzo y comida.

“Nosotros estamos administrando un recurso que, desde el comité de orden público, quienes ordenan el gasto, se generó del Fonset y es la estampilla del 5% de contratación de obra pública con destinación específica a la misma Fuerza Pública”, explica.

Con respecto a los $57.000 diarios, dice Cepeda además de garantizar “los cuatro golpes: desayuno, refrigerio, almuerzo y cena, este valor se debió a un promedio de tres cotizaciones que nos suministraron para el proceso contractual esto incluye un tema logístico como el objeto del contrato lo dice”.

Cepeda agrega: “Nosotros requerimos que la alimentación llegué al sitio donde está la campaña o la actividad la Policía, esto requiere un costo de transporte y el desechable dónde se va a llevar la alimentación”.

Las dudas sobre la forma en que se invertirán dichos recursos, según la funcionaria, es un tema político que genera caos y crisis en un momento complejo como el de la pandemia.