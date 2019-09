Alerta en Risaralda por nuevo reto entre jóvenes

El primer municipio en emitir esta alerta es Dosquebradas, aunque las autoridades de salud en esta localidad, han aclarado que hasta el momento no se ha reportado casos de personas contagiadas a través de esta insólita práctica, sí hacen un llamado a la comunidad educativa, padres de familia y adolescentes, pues según lo manifestado por Bibiana Romera Olarte, secretaria de salud del municipio industrial, no es cierto que exista una pasta que garantice, el no infectarse.

El reto consiste en que, los menores deben tener relaciones sexuales con personas infectadas con VIH/Sida sin la debida protección y luego tomarse la ‘píldora del día después’, la cual supuestamente garantiza que no se infecten. Sin embargo, la titular del despacho de salud, señaló que el uso de la ‘píldora del día después’ tiene otro fin y que no existe un medicamente que evite el contagio de este virus que afecta el sistema inmunológico.

Agregó la funcionaria que esta situación, ya fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes, con el fin de reforzar los programas de salud sexual y reproductiva, especialmente en ambientes escolares para evitar una problemática de salud pública.

