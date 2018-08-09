Alerta por lluvias en siete municipios de Boyacá . Foto: Colprensa( Thot )

El director de la oficina de Gestión del Riesgo de Boyacá, Germán Bermúdez, se mantiene en alerta siete municipios de Boyacá por el crecimiento del caudal en la cuenca alta y media del río Chicamocha.

Los municipios que se encuentran en alerta amarilla son Corrales, Paz del Río, Socotá, Sativanorte, Sativasur, Soatá y Covarachia.

También se registró una emergencia sobre el río Chiquito en zona rural del municipio de Labranzagrande que tiene podría generar una avalancha, sin embargo al lugar han llegado los organismos emergencias, geólogos y también la colaboración de la Fuerza Aérea con sobrevuelos en la zona afectada.

Las lluvias también han afectado algunas vías del departamento como en el sector de las Juntas donde se perdió la banca completa.

Bermúdez pidió a los alcaldes de los municipios afectados mantener activados los organismos de emergencia para atender cualquier eventualidad que se pueda presentar.

Se precisó por parte de Gestión del Riesgo que hay 57 municipios en alerta amarilla por deslizamientos.