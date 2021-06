Alerta por ocupación del 180% en el hospital más grande del Tolima

El Hospital Federico Lleras Acosta en Ibagué anunció que tienen una ocupación mayor al 180% por lo que no tienen capacidad de respuesta para seguir atendiendo pacientes. Se pidió a los pacientes no asistir a urgencias si no se trata de una emergencia vital y hacer uso de los servicios disponibles por parte de las EPS para no tener que ir al hospital.

También se instó a continuar utilizando el tapabocas, lavado de manos y distanciamiento físico para evitar que los casos de COVID-19 sigan en ascenso. El departamento del Tolima tiene 552 casos activos para un total de 78832 casos desde el inicio de la pandemia.