Alerta roja por fuertes vientos en el Atlántico

Los banderines rojos se toman las playas del Atlántico ante la alerta por el aumento en la intensidad de vientos; la situación fue advertida en las últimas horas por la Autoridad Marítima, quien explicó que la fuerza del mar produce un oleaje que alcanza una altura de hasta 3,6 metros.

La advertencia de la Dimar, que fue emitida con vigencia de 48 horas, no solamente es para los bañistas, quienes suelen recurrir a las playas para esta época, sino también para los pescadores y las pequeñas embarcaciones como lanchas que son usadas por los turistas.

Los vientos alcanzan una velocidad que supera los 50 kilómetros por hora, por eso la Capitanía del Puerto pide prudencia, para evitar hechos lamentables como los que ya se han registrado.

"Estamos haciendo un llamado a los bañistas, pescadores y lanchas de turistas, extremar las medidas de seguridad. No es el momento de salir a navegar (...) por favor abstenerse de hacer uso de las playas si las condiciones persisten" explicó el Teniente de Navío, Diego García, Capitán (e) del puerto de Barranquilla.

El capitán lamentó la muerte de dos menores que fallecieron por esta situación. Vale la pena mencionar que todavía no ha aparecido el cuerpo del joven de 19 años que fue arrastrado por las olas en las Playas de Salgar, en Atlántico, durante el fin de semana.