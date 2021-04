Ambulancias retenidas y falta de camas UCI, las denuncias de diputados en el Magdalena

Los diputados del Magdalena le exigieron al gobernador Carlos Caicedo mayor celeridad en la atención a la pandemia. Le cuestionan las demoras en el funcionamiento de 39 ambulancias que debían ser entregadas en diciembre del 2020 y que solo fueron presentadas recientemente.

La asambleísta Elizabeth Molina, señaló para La W que el contrato de los vehículos está por $9.217 millones de pesos con la unión temporal ‘Ambulancias Sierra Nevada 2020’ y que en el proceso se firmaron 2 suspensiones.

“Primero tienen que pintar las ambulancias de naranja, para que luego el gobernador tenga que hacer un show mediático y dicir que hay un trámite para matricularlas… Este contrato tuvo unas advertencias de la Procuraduría y la gobernación no hizo caso omiso a las alertas”, precisó Molina.

En su momento, en respuesta a este señalamiento el secretario de salud del Magdalena, Julio Salas, insistió que era de ley cumplir con los requerimientos de matrícula de tránsito y resolver los componentes de habilitación, supervisión y equipamiento, situación que a la fecha se encuentra resuelta.

Hoy culminamos con éxito el proceso de matrícula vehicular de las nuevas ambulancias del Cambio que entrarán a reforzar el sistema de salud del departamento. Estas ambulancias estarán para atender la crisis del Covid-19 y seguir salvando vidas en el Magdalena. pic.twitter.com/jw1llyDYOv — Gobernación del Magdalena (@MagdalenaGober) April 5, 2021

Molina también reprochó al gobernador que durante la emergencia no haya gestionado la habilitación de las 100 camas UCI prometidas en la clínica de la vida, que se levantaría en el edificio de la liquidada Salucoop.

“Caicedo dejó perder unos recursos por cerca de $49 mil millones de pesos por no corregir unos proyectos, y no lo hizo por egoísta… Él no compró una sola cama UCI para el departamento”, continuó la diputada.

Sobre el funcionamiento de esta clínica, en el día de ayer el gobernador Carlos Caicedo pidió al Gobierno Nacional que le permita el comodato solicitado en junio del año pasado, además que le devuelvan las riendas de las intervenidas ESE Alejandro Próspero Reverend y el Hospital Julio Méndez Barreneche.