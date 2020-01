Ante fenómeno de heladas en Boyacá insisten en proyecto de “seguro de cosechas”

A propósito de la alerta roja en 50 municipios de Boyacá por los efectos de las heladas, el senador boyacense del Partido Verde, Jorge Eduardo Londoño, insistió que es necesario que desde el Gobierno Nacional se haga realidad el seguro de cosechas, pero además se considere condonar la deuda de intereses de préstamos que tienen los campesinos.

“Debemos recurrir al Fondo de Solidaridad Agropecuario para que ellos (campesinos) de una u otra manera se pueda condonar los intereses de los préstamos que han hecho a los campesinos. (…) Cómo aliviar deudas de capital de los campesinos de nuestro departamento y del país. Insistimos para que se haga realidad el seguro de cosechas”, dijo Londoño.

Así mismo, el congresista dijo que con dicho seguro el sector agrario no estaría sufriendo “estas afujías” y agregó que “eso también se debe a que no se hace uso de técnicas para que esas heladas no perjudiquen tanto sus cultivos”.

Por su parte, el representante a la Cámara, César Pachón dijo que este tipo de fenómenos naturales no son nuevos, por lo que se requiere trabajar en la prevención y acciones que implementen gobiernos municipales, departamentales y nacionales.

“Se debe promover políticas agrarias que permitan reducir los efectos en cultivos y pastos que traen millonarias pérdidas para los campesinos como lo que está sucediendo en Motavita”, explicó.

El instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), declaró la alerta roja en 50 municipios del departamento de Boyacá por mayor probabilidad de heladas.

Por su parte, el director de la oficina de Gestión del Riesgo de Boyacá urgió a los alcaldes de 50 municipios implementar medidas de prevención con su sector agropecuario.

“En el caso de registrarse heladas en las últimas 48 horas, iniciar con el levantamiento de censos de afectación, detallando hectáreas, tipos de cobertura o cultivo, y animales de en riesgo”, dijo Bermúdez.

Al preguntarles a los campesinos en Boyacá sobre la situación en sus terrenos se les entrecorta sus voces, porque la fuerte temporada de heladas les ha quemado pastos, cultivos de maíz, arveja y papa.