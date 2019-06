Apoyo de Cambio Radical a Elkin Bueno podría ser un golpe para el Clan Aguilar

De manera sorprendente se dio a conocer que el partido Cambio Radical decidió dar el aval a Elkin Bueno para que sea candidato a la Gobernación de Santander, esta elección ha causado varios comentarios, pues la expectativa era que este partido brindaría apoyo a Mauricio Aguilar quien va por el movimiento "Siempre Santander".

Debido a este pronunciamiento, el senador Richard Aguilar en su cuenta de twitter , dejó claro que el partido le dio el permiso de apoyar otro movimiento político ya que no comparte el aval otorgado a Elkin Bueno.

"Atención , anuncio a los santandereanos que el partido Cambio Radical me ha otorgado libertad de no apoyar al candidato avalado para la Gobernación de Santander porque 𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝘁𝗼 𝗲𝘀𝗲 𝗮𝘃𝗮𝗹. Aquí les dejo la certificación que me acaba de expedir el Partido", dice el trino del senador.

Siendo así, los precandidatos serían, la diputada Ángela Hernández que es del partido de la U y es apoyada por el Centro Democrático, Mauricio Aguilar que está por el movimiento siempre Santander y por firmas no será apoyado por el partido Cambio Radical y Elkin Bueno por Cambio Radical.

Elkin Bueno fue alcalde de Barrancabermeja en tres ocasiones y al parecer tiene investigaciones por parapolítica.