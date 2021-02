Asesinan dos patrulleros de la Policía en Guaranda, Sucre

Las autoridades del departamento de Sucre, informaron que dos patrulleros de la Policía Nacional fueron asesinados la madrugada del domingo 14 de febrero en el municipio de Guaranda, sur de Sucre, en La Mojana.

De acuerdo con lo establecido por fuentes de la Policía, los patrulleros fueron atacados por desconocidos cuando atendían un llamado para un supuesto caso en la zona.

En medio de esta situación, se indicó que los uniformados no tuvieron tiempo de reaccionar y fueron impactados con disparos de arma de fuego.

Uno de los uniformados murió en el sitio, mientras que su compañero alcanzó a ser llevado a un centro asistencial, pero falleció minutos más tarde.

Las víctimas fueron identificadas como: el patrullero Pablo Manuel Mosquera López, de 31 años (con 7 años al servicio de la Policía) y el también patrullero Luis Manuel Beltrán Martínez, de 39 años (con 8 años en la Policía). Ambos eran de la ciudad de Barranquilla.



Foto:cortesía Policía. (Pablo Manuel Mosquera López).

Las autoridades despliegan un fuerte operativo en la región de la Mojana para dar con el paradero de los autores del doble crimen.

Foto:cortesía Policía. (Luis Manuel Beltrán Martínez).

Los cuerpos de los patrulleros fueron trasladados hasta Medicina Legal en Sincelejo.

Por otra parte, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, sostuvo que “los vamos a derrotar. Esto no es sino la respuesta cobarde de unos criminales que saben que en Sucre estamos comprometidos con la seguridad de nuestra gente. No vamos a parar, no vamos a ceder ni un centímetro en la búsqueda de la libertad y la tranquilidad de todos los sucreños. Mis condolencias para las familias de los policías asesinados en Guaranda”.

Finalmente, señalaron mediante comunicado de la administración departamental que “la muerte de los agentes según informaciones de las autoridades, estaría relacionada con los fuertes operativos policiales que han dado resultados contundentes en contra de la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo, que opera en la región de la Mojana”.