Asesinato de guardia indígena originó el desplazamiento de 28 familias: alcalde de Nuquí

Yefer Arley Gamboa, alcalde del municipio de Nuquí, en el departamento de Chocó, en diálogo con la W Radio dijo que es compleja la situación de orden público ante los recientes hechos que dejaron un líder indígena asesinado y por lo menos 28 familias desplazadas.



“Nos han dejado solos con esta situación”, dijo el alcalde Gamboa al manifestar que el municipio está atendiendo a las familias afectadas, con escasos recursos y que hasta el momento no ha hecho presencia en la región el Gobierno Nacional.



Sostuvo que el municipio de 16 mil habitantes sólo cuenta con siete policías, que no se cuenta con policía judicial y sin presencia de la infantería de marina, teniendo en cuenta que se trata de una zona que recibe anualmente más de 10 mil turistas.



Agregó que no tiene facultades para contratar y que las ayudas humanitarias para la comunidad indígena desplazada de la cabecera municipal son insuficientes, por eso hizo un llamado para que Gobierno y demás autoridades lleguen al municipio para prestar colaboración.



Frente a los hechos que conllevaron al asesinato del líder indígena de la comunidad de Agua Blanca, Anuar Rojas Isaramá y el desplazamiento de 28 familias, dijo que ocurrieron el pasado cinco de enero pero que por las condiciones sólo fue posible confirmar los hechos este jueves.



Consideró que el crimen tiene que ver con la situación de confinamiento en el departamento del Chocó por enfrentamientos de grupos armados ilegales que se están disputando el territorio y que en días pasados afectó a la comunidad de Bojayá.



Lea en La W: