Atentado en Montelíbano, Córdoba, deja 13 personas heridas

Cerca de 13 personas heridas dejó el lanzamiento de un artefacto explosivo al establecimiento “Rancho de Jhon”, ubicado en el municipio de Montelíbano, sur de Córdoba.

Los hechos se registraron en horas de la noche del 16 de diciembre, en medio de la celebración del triunfo del equipo Junior de Barranquilla.

“Al parecer fue lanzado un explosivo al interior del establecimiento público que deja como saldo 13 personas heridas. Estas personas departían en el establecimiento público y tres de ellas fueron trasladadas a la ciudad de Montería teniendo en cuenta la gravedad de sus heridas. Todos se encuentran consientes y están siendo intervenidos quirúrgicamente y el resto de heridos están siendo atendidos en Montelíbano”, precisa el comandante de la Policía de Córdoba, coronel Jairo Baquero.

En entrevista con La W, la gobernadora de Córdoba, Sandra Patricia Devia, habló sobre el atentado en un establecimiento público donde un grupo de personas celebraba el triunfo del Junior de Barranquilla, en el municipio de Montelíbano. El hecho dejó cerca de 13 heridos, tres de ellos se encuentran en estado de gravedad.

La mandataria aseguró que detrás de este atentado con granada de fragmentación estarían grupos armados ilegales.

“Discutieron algunas personas que estaban ahí viendo el partido del Junior, salieron y después sonó un artefacto explosivo. El hecho dejó 13 personas lesionadas, tres de ellas en estado de gravedad que fueron remitidas a Montería. No obstante, no hay que desconocer que en esta zona hacen presencia tanto Caparrapos como Clan del Golfo y algo de esto tuvo que ver en esta situación”, precisó la mandataria.

Por otra parte, la gobernadora se refirió al posible paradero de alias “Otoniel”, quien se movería entre los departamentos de Córdoba y Antioquia en la zona norte.

Sandra Patricia Devia, también denunció un posible acercamiento entre alias “Otoniel” y el desmovilizado jefe del frente 58 de las Farc, Joverman Sánchez Arroyave, alias “Matenco”.

“Se habla mucho de la presencia de Otoniel y las comunidades así lo reportan de esa zona entre Córdoba y norte de Antioquia. Así como también de la cercanía de Otoniel con alias Manteco que ahora hace parte del proceso de paz y hacemos un llamado a un compromiso con este proceso de reincorporación”, agregó la gobernadora.

Finalmente, la mandataria departamental se refirió a temas políticos de Córdoba, tras hacer parte de la terna presentada por el Partido de la Unidad Nacional para designación de gobernador en ese departamento y también habló sobre los supuestos rumores de una posible cercanía de ella con el “Clan Besaile”.

“El Partido de la U tiene por ley el derecho de presentar la terna y es la institucionalidad la que gana. No tengo ninguna relación con la familia Besaile, yo no los conocía. Llevo 18 años trabajando en el Ministerio del Interior y no tengo ninguna relación con nadie en Córdoba, no soy de Córdoba. Hablo con los senadores, representantes, y Partidos Políticos y lo único que nos corresponde es la institucionalidad. Hemos cambiado el 70% del gabinete”, estableció la mandataria.

