Atlántico se prepara ante alerta sobre temporada de huracanes en el Caribe

Frente a la alerta emitida por el Ideam sobre la temporada de huracanes especialmente en la zona Caribe, el Atlántico ya que puede afectar de manera directa e indirecta los patrones de lluvia y de viento, provocando emergencias en diferentes zonas del departamento.

Según el director de Gestión de Riesgos y Desastres en el Atlántico, Edinson Palma, “los municipios mantienen activo sus protocolos y planes de contingencia para estar prestos a reaccionar a cualquier situación que se presente”.

Además afirmó que se vienen trabajando simulacros en algunas zonas y municipios del departamento donde los comités de gestión de riesgo se mantienen activos y alerta.