[Audio] Asesino confesó que mató a un comerciante en Bucaramanga con una canción de rap

Un hombre de 22 años de edad identificado como Camilo Castellanos, quien era comerciante y trabajaba en el centro comercial Panamá en Bucaramanga fue a quien le propinaron varios disparos hasta dejarlo sin vida.

Este homicidio se habría dado a causa de celos enceguecidos por parte de Yersey Tami, un cantante de rap y reguetón quien tiene dos hijos con la pareja actual de Castellanos.

El cantante publicó en sus redes sociales una canción de rap denominada "cosas del corazón" en el que confesaba que asesinó a Camilo Castellanos por amor y por temor de que sus hijos tuvieran otro "padre".

"Mi gente este tema es el último por una larga temporada. Quiero que lo compartan para que todo mundo sepa que mi hijo Luian es mi hijo, no de ningún otro. No se dejen engañar por los medios, en este vídeo le confirmo que es mi familia, que son mis hijos y nadie puede quitármelos excepto Dios. Quiero que sepan que asesiné por amor por recuperar lo que es mío, mi familia, que todos los que vean este vídeo se enteren de la verdad, que mi niño y mi niña son míos de ningún otro becerro. Los quiero mis fieles seguidores, me voy por una larga temporada pero no los olvidaré. Espero no me olviden, los llevo siempre de cora (corazón) mi gente", dijo en su post de Facebook.

En la canción dejó ver que se va a entregar a las autoridades y pide comprensión por lo que hizo, ya que aseguró que el homicidio fue por un engaño de su exmujer y miedo a perder a sus hijos.