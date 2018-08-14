Autoridades sancionan a barra del Deportivo Cali tras disturbios en Palmaseca

Las autoridades de Palmira anunciaron el cierre de la tribuna Sur del estadio de Palmaseca para los partidos de local del Deportivo Cali por los disturbios que se presentaron entre aficionados y uniformados de la Policía el pasado sábado, al término del encuentro entre el equipo azucarero e Independiente Medellín.

La sanción será de 5 fechas y aplicará desde este jueves cuando el Cali reciba a La Equidad, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Águila.

La Comisión Local de Seguridad del municipio prohibió el ingreso de banderas, instrumentos musicales, y cualquier tipo de elemento alusivo al equipo, al escenario deportivo.

También se confirmó que los integrantes de las barras populares deberán permanecer 45 minutos en sus tribunas hasta que se evacué la totalidad del estadio.

El enfrentamiento entre aficionados e integrantes de la fuerza pública inició por el decomiso de varias banderas (trapos) que pertenecían a la barra del equipo visitante.

En el hecho resultaron heridos cuatro miembros de la Policía y varios hinchas.