Bavaria presenta caución a la Gobernación del Atlántico para evitar embargo

Una caución por $84 mil millones presentó la compañía Bavaria que sirve como garantía para el pago de la deuda que mantiene con la Gobernación del Atlántico por concepto del impuesto a la estampilla Cari. Esta figura jurídica evita que la Administración Departamental embargue las cuentas de la compañía.

Además funciona como una póliza mediante la cual una aseguradora garantiza que Bavaria tiene los recursos disponibles para pagar la acreencia, una vez se resuelvan las acciones judiciales, y administrativas pertinentes.

La deuda comenzó con $56 mil millones pero con una actualización de sanción está llegando a los $70 mil millones.

“Esto básicamente es una garantía bancaria que nos solicita la empresa para que no los embarguemos, para que si en caso de que los fallos judiciales salen en contra de la empresa, nosotros tengamos donde recurrir inmediatamente, donde cobrar el dinero”, manifestó Juan Carlos Muñiz, secretario de Hacienda Departamental en dialogo con La W.

También explicó que la nueva reforma tributaria permite en este tipo de caso rebajar hasta 40 % el valor de la sanción, todo debidamente autorizado por la Asamblea Departamental que tiene la competencia legal y constitucional para tal efecto.

“Lo que pasa es que la reforma tributaria que aprobó la nación hace poco le da la posibilidad a entidades territoriales, de ofrecer una amnistía a los contribuyentes morosos, de sus impuestos, entonces nosotros estamos evaluando eso, eso es algo que pudo aprovechar la empresa para pagar esta deuda, pero ellos nunca lo han considerado, y nosotros tampoco, entonces eso es algo que está en estudio apenas. En el caso específico de Bavaria el hecho de que hayan presentado una caución, nos indica que ellos van a seguir demandando las excepciones al mandamiento de pago que nosotros le hicimos”, aseguró Muñiz

La sanción al cargo de Bavaria es una renta de libre destinación que según la Gobernación del Atlántico, podría invertirse en adecuación de hospitales, escuelas, parques, entre otras obras para el beneficio de la población Atlanticense.