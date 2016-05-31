Bloqueos en la vía Panamericana entre Cali y Popayán

Aunque habían anunciado que no bloquearían la vía Panamericana, las comunidades indígenas y campesinas protagonizaron los primeros desórdenes en la carretera internacional en el tramo Popayán – Cali, en la tarde de este martes.

Los manifestantes obstaculizaron el paso en los sectores de El Pital, El Rosal y El Descanso, atravesando troncos, piedras y llantas quemadas. Algunos usuarios de la carretera denunciaron que incluso fue derramado aceite quemado para impedir el paso de la Fuerza Pública.

La Policía Nacional se desplaza hacia los sitios de concentración para restablecer la normalidad.

Consejo de seguridad

En el Departamento de Policía Cauca se realizó un consejo de seguridad y videoconferencia con los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, y de Defensa, Luis Carlos Villegas, con el fin de analizar el tema del paro agrario.

Durante la reunión, liderada por el gobernador del Cauca, Oscar Campo, se anunció la llegada en las próximas horas de los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, y de Agricultura, Aurelio Iragorri, para establecer una mesa de diálogo con las organizaciones.

“(…) Previo a esta llegada, la viceministra del Interior, Carmen Inés Vázquez, estará con las comunidades para estructurar la agenda de diálogo”, dijo el Gobernador.

Por su parte, el ministro de Defensa, Luís Carlos Villegas, aseguró que no hay justificación para impedir la libre circulación en las vías.

“No vamos a dejar que se bloqueen porque hay derechos de otros ciudadanos que deben ser respetados y deben hacerse respetar por la Fuerza Pública, de manera que los diálogos deben establecerse sin necesidad de bloqueos que obstaculicen la movilidad en los sectores de concentración”, aseveró.