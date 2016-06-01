Bucaramanga: 320 personas serán evacuadas por implosión de puente de Conucos

320 personas serán evacuadas por implosión de puente de Conucos. Foto: Secretaria de Infraestructura.( Thot )

El próximo sábado 4 de junio se realizará la implosión del puente de Conucos para darle continuidad a la construcción del tercer carril, por lo que serán evacuadas 320 personas para evitar cualquier tipo de contratiempos.

Los habitantes del edificio Puerta del Sol y la manzana aledaña al puente serán evacuados a las 6:00 a.m. y podrán retornar a sus viviendas sobre las 10:00 a.m., señaló Yassir Yaya, Ingeniero de las obras del tercer carril.

El sistema Integrado de Transporte Masivo, Metrolínea, tomará rutas alternas por la zona oriental de la ciudad para cumplir con las rutas que normalmente van por la autopista.