Bucaramanga y Floridablanca tendrán pico y placa este fin de semana festivo

Por la implosión del puente de Conucos las placas terminadas en par tendrán pico y placa sábado y lunes y las impares el domingo.

Bucaramanga y Floridablanca tendrán pico y placa por la implosión del puente de Conucos. Foto: Secretaría de Infraestructura de Santander

Bucaramanga y Floridablanca tendrán pico y placa por la implosión del puente de Conucos. Foto: Secretaría de Infraestructura de Santander(Thot)

Por el cierre total de la autopista que conecta a Bucaramanga con Floridablanca las direcciones de Tránsito de estos dos municipios implementarán pico y placa durante este fin de semana festivo.

Los carros y motocicletas particulares cuyas placas terminen en par no podrán transitar el sábado ni el lunes y las placas que terminen en impar tendrán restricción el domingo desde las 6 am hasta las 8pm.

El cierre se efectuará por la implosión del puente de Conucos que se llevará a cabo el próximo sábado 4 de junio  para la construcción del tercer carril.

