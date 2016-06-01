Bucaramanga y Floridablanca tendrán pico y placa este fin de semana festivo

Bucaramanga y Floridablanca tendrán pico y placa por la implosión del puente de Conucos. Foto: Secretaría de Infraestructura de Santander( Thot )

Por el cierre total de la autopista que conecta a Bucaramanga con Floridablanca las direcciones de Tránsito de estos dos municipios implementarán pico y placa durante este fin de semana festivo.

Los carros y motocicletas particulares cuyas placas terminen en par no podrán transitar el sábado ni el lunes y las placas que terminen en impar tendrán restricción el domingo desde las 6 am hasta las 8pm.

El cierre se efectuará por la implosión del puente de Conucos que se llevará a cabo el próximo sábado 4 de junio para la construcción del tercer carril.