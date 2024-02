Buscan a joven futbolista desaparecida en el Valle del Cauca

Angustiados se encuentran los familiares de la futbolista Leydi Johana Asprilla Solís, quien desapareció de manera misteriosa el pasado domingo 19 de mayo.

Víctor Asprilla, primo de la joven, relató que la deportista de 22 años salió de su vivienda en el municipio de El Cerrito en una moto color blanca hacia el corregimiento de Palmaseca en Palmira, pero desde entonces no saben nada sobre su paradero.

“Ella le escribió a una amiga que se dirigía hacia su casa en Palmaseca, no sabemos cómo iba vestida porque se cambió y salió al instante. La amiga de Leidy me comunica que ella no llegaba y nos preocupamos porque esta es la hora que no sabemos nada de ella”.

Miembros del Instituto del Deporte del Valle, Indervalle, también han expresado su preocupación por la misteriosa desaparición de Leidy, actual volante del equipo femenino de Orsomarso de Palmira y quien ha representado a la Selección Valle y la Selección Colombia en distintos torneos de fútbol.

“Rogamos primero a Dios para que parezca y segundo le pedimos a todos los amigos vallecaucanos que tengan la oportunidad de saber del paradero de ella, que le informen a las autoridades competentes”, gerente de Indervalle, Carlos Felipe López López.

El caso de la jugadora ya fue puesto en conocimiento de las autoridades locales. Mientras tanto, sus familiares y amigos piden a las personas que la hayan visto comunicarse a los números 311 382 2675, 318 682 1608 o al 317 398 0837.