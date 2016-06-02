La W RadioLa W Radio

Caen nueve presuntos integrantes de bandas criminales en Montería

Los capturados presuntamente pertenecerían al clan Úsuga.

Capturados nueve presuntos integrantes del clan Úsuga. Foto: W Radio.(Thot)

En las últimas horas las autoridades reportaron la captura de nueve presuntos integrantes de la banda criminal Clan Úsuga, a quienes según el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Jesús Díaz, se les atribuye al menos diez homicidios registrados en los últimos dos años en la capital cordobesa; entre los aprehendidos figura una mujer.

De acuerdo con lo establecido por el uniformado, los capturados también se dedicaban a extorsionar y a lo denominado como ajustes de cuentas en Montería.

Según las autoridades, este fue el resultado de una operación conjunta realizada en varios barrios del sur de la ciudad de Montería, donde tenían injerencia los aprehendidos que quedaron a disposición de la autoridad judicial competente.

