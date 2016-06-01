Camioneros del Magdalena se sumarán al paro nacional agrario e indígena

Héctor Mauricio Reyes, director de la Asociación Nacional de Transportadores, ANT, Regional Magdalena, aseguró que hay inconformismo en el gremio por los fletes que se les pagan a los conductores, las altas tarifas de los peajes, el incumplimiento en el pago de la chatarrización y la ‘satanización’ de la destrucción de los vehículos.

Es por ello que los transportadores de carga pesada del departamento del Magdalena confirmaron que apoyan el paro nacional agrario e indígena y paralizarán sus actividades en los próximos días.

Otra situación que incomoda a los camioneros es la falta de explicaciones por parte de los ministerios de Hacienda y Transporte sobre la destinación de más de un billón de pesos recaudados a través de una póliza pagada por los transportadores.

Finalmente, señalan que el gremio está inconforme por el incumplimiento de los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional, los ministerios de Transporte, Hacienda, y Minas y Energías considerando que cada día se limita el desarrollo de su labor, incrementan las tarifas a pagar y ofrecen menores garantías para los conductores.