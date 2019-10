Candidato a la alcaldía de Cali, Jorge Iván Ospina, anuncia huelga de hambre

El candidato a la alcaldía de Cali por el Partido Alianza Verde, Jorge Iván Ospina, anunció que iniciará una huelga de hambre, luego que la W revelara en primicia que fue citado por un juzgado a audiencia de formulación de acusación por presuntas irregularidades en la firma de un contrato de publicidad por 460 millones de pesos, cuando fue alcalde de la capital vallecaucana.

El exsenador criticó el hecho de que la Fiscalía desengavetara dicho proceso después de once años y señaló que todo se trata de un entramado político para afectar su imagen.

“Yo soy consciente de mis actos, yo no he firmado el contrato, no formé parte de ese proyecto, jamás hago daño en gestión de lo público y, además, ellos lo saben. Si no lo hubiesen sabido, hace mucho rato yo estuviese en problemas. Estamos en el año 2019 y me vienen a indilgar un proceso del año 2008, le quiero preguntar al operador penal por qué no lo tiró a la Corte; porque estaban con la clara intención de hacerlo real en el momento en que nosotros tuviésemos un proceso político de esta magnitud”, dijo el candidato.

Ospina decidió acampar en la plazoleta Jairo Varela, frente a Centro Administrativo Municipal CAM, informando que dejará de consumir alimentos hasta que se le brinden las garantías electorales.