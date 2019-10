Candidato a la alcaldía de Sahagún habría ofrecido cargos a cambio de votos

La W Radio conoció un audio en el que se escucharía al candidato a la alcaldía

de Sahagún, por el Partido de La U, Jorge David Pastrana, prometiendo

supuestamente a una familia oportunidad laboral si lo eligen mandatario de ese

municipio de Córdoba.



El “Davo” Pastrana, como es conocido el aspirante y respaldado por el

condenado exsenador Bernardo “Ñoño” Elías, supuestamente promete en el

audio que desde el 1 de enero de 2020 dispondrá de 303 puestos en la alcaldía,

el Centro de Atención Médica y Urgencias, Camu, y el hospital de la localidad.



“Saben cuántas personas voy a sacar del Camu el próximo año, 303 personas,

porque son del Negro Martínez que no está conmigo”, asegura en la

conversación el candidato a la Alcaldía de Sahagún.

Davo Pastrana, habría sido grabado cuando cumplía un puerta a puerta en

Sahagún y en esa misma conversación se escucharía al aspirante, referirse a un

supuesto porcentaje de puestos con los cuales contaría si llega a ganar el

candidato a la gobernación de Córdoba por el Centro Democrático, Carlos

Gómez.

“El otro año cuando gane Carlos Gómez me toca un porcentaje también del

hospital”, anotaría el candidato.





En la misma grabación, destaca a su exenemigo y hoy aliado Bernardo Ñoño

Elías, condenado por corrupción de quien precisa:



“¿Quién está conmigo?, El Ñoño, está preso, pero por lo menos hizo por

Sahagún. ¿Qué pueden decir de Ñoño?, ajá que está preso, cualquiera

comete un error y está pagando por su pena, pero trajo parques, ciclorutas,

obras, que trajo para Sahagún”, justificó el Davo Pastrana.



Frente a todo lo expuesto, este medio se comunicó con el candidato Jorge

Pastrana, quien desmintió lo establecido al asegurar que “yo no tengo puestos oficiales acá, ni tampoco he ofrecido puestos oficiales. Los que tienen los

puestos oficiales son los contradictores a los que yo me les enfrento”.

Cabe recordar que, recientemente, en Sahagún renunció a su candidatura a

concejal por el Partido de la U, Alberto Elías, primo de Ñoño Elías y conocido

como ‘El Galón’, que grabó un video y lo publicó en sus redes sociales

advirtiéndole a los meseros del municipio que, si era elegido este 27 de octubre

junto con el Davo Pastrana de alcalde, se quedarían sin empleo, sino lo apoyaban.