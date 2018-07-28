Capturado sujeto que atacó a un niño de 4 años en Puracé, Cauca. Foto: Colprensa( Thot )

La Fiscalía General de la Nación informó que ante un juez de control de garantías judicializará a un sujeto, señalado de haber atacado a un menor de edad, en zona rural del municipio de Puracé, al oriente del departamento del Cauca.

Los hechos materia de investigación ocurrieron el 23 de octubre de 2016, en la vereda Río Negro, Paletará, donde el individuo habría golpeado a un menor de 4 años de edad, causándole un trauma cerrado de tórax, que lo tuvo al borde de la muerte.

Las autoridades informaron que la víctima fue atendida en un centro asistencial donde lograron salvarle la vida.

El Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, hizo efectiva una orden de captura en contra de este sujeto, que será imputado por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa.