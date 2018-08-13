Capturados cinco policías por supuesta apropiación de cocaína incautada

Por medio de una interceptación telefónica de un caso sobre distribución de estupefacientes que llevaba la Fiscalía, el Gaula Caldas y el CTI del departamento en Chinchiná, se terminó con la captura de cinco policías de carreteras del Valle del Cauca.

La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento para Henry de Jesús Acevedo Ortiz, Cristian Camilo Giraldo Garzón y John James Restrepo Echeverri, integrantes de la Policía Nacional, quienes fueron recluidos en un centro carcelario como presuntos responsables de haberse apropiado de 43 bloques de clorhidrato de cocaína, de los 300 que fueron incautados en abril de 2018. Asimismo, el pasado 7 de mayo fueron detenidos en flagrancia, en un Chevrolet Sail y con 40 kilos de droga, los uniformados Edwin Andrés Alegrías Bernal y Fredy Salvador López Rivera.

Los primeros detenidos confesaron que se apropiaron de esos kilos, los escondieron en la estación y luego en la casa de uno de ellos, y trataron de comercializarla; sin embargo, los otros tres hombres investigados no aceptaron los cargos que les imputó la fiscalía por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes; prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público.