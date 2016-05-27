Capturan a jefe financiero del Bloque Libertadores de Vichada

Las autoridades capturaron a tres integrantes de la banda criminal Bloque Libertadores del Vichada, entre ellos al jefe financiero de esta organización, identificado como alias Betoben.

Las capturas se realizaron en los municipios de Villavicencio y Puerto Gaitán. Los otros detenidos son alias Javier y alias Transportador, quienes están señalados de hacer inteligencia para el cobro de extorsiones a ganaderos, agricultores y comerciantes en estos municipios y en Puerto López, así como de conseguir armamento, munición e intendencia para la banda.

Los detenidos serán procesados por los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada.