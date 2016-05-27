La W RadioLa W Radio

Capturan a jefe financiero del Bloque Libertadores de Vichada

En la operación también fueron detenidos otros dos presuntos miembros de esa organización.

Captura...... Foto: Colprensa

Las autoridades capturaron a tres integrantes de la banda criminal Bloque Libertadores del Vichada, entre ellos al jefe financiero de esta organización, identificado como alias Betoben. 

Las capturas se realizaron en los municipios de Villavicencio y Puerto Gaitán. Los otros detenidos son alias Javier y alias Transportador, quienes están señalados de hacer inteligencia para el cobro de extorsiones a ganaderos, agricultores y comerciantes en estos municipios y en Puerto López, así como de conseguir armamento, munición e intendencia para la banda. 

Los detenidos serán procesados por los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada. 

