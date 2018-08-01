Capturan anciana que extorsionaba comerciantes haciéndose pasar por el ELN en Boyacá

Sorprendidos se vieron los hombres de la Policía Nacional que adelantaban una operación contra el secuestro y extorsión en Ventaquemada, Boyacá al confirmar que quien estaba extorsionando a los comerciantes del municipio era una mujer de 69 años de edad que se hacía pasar como alias "Karina" integrante del ELN.

Según el coronel Carlos Triana, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, la mujer fue identificada como Ana Argumedo natural de Ciénaga de Oro, Córdoba. Lo curioso del caso es que el operativo se materializó en la Iglesia del parque principal en donde la adulta mayor le exigió a la víctima dejar la suma de 3 millones y medio de pesos en un confesionario y fue allí donde se encontró a los policías disfrazados de monaguillos y feligreses que le dieron captura en flagrancia.

"Se acerca al confesionario recogiendo el paquete con el dinero y sale del recinto, en ese momento unidades del Gaula proceden a realizar la captura en flagrancia por el delito de extorsión", explicó el alto oficial. La adulta mayor fue dejada a disposición de las autoridades competentes para el proceso de judicialización.