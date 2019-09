Cárcel para líderes sociales que serían presuntamente responsables de un secuestro

Según las pruebas que tiene la Fiscalía, Brians David Harnache Moreno y Rosendo Duarte Ureña, activistas y defensores de derechos humanos muy conocidos en Santander, son al parecer, partícipes del secuestro de Mayerly Santos Calderón, esposa de un comerciante, quien fue secuestrada el 28 de mayo del presente año en Sabana de Torres.

Un juez dictó medida de aseguramiento a estas personas por los delitos de secuestro extorsivo agravado, porte ilegal de armas de fuego agravada y extorsión agravada tentada.

Andrés Fandiño, secretario del interior, dijo que a pesar de que estas personas han estado trabajando con el departamento apoyando a las víctimas, la Fiscalía es la encargada de recoger las pruebas de este caso.

Por su parte, María socorro abril, esposa de Rosendo duarte, y presidenta de la asociación de víctimas de desplazamiento forzado , dijo en el momento de la captura de su marido que este caso se trata de falsos positivos judiciales.

Le puede interesar: Denuncian falsos positivos en Santander por involucrar a líderes sociales en un secuestro

"Nosotros no estamos involucrados en este secuestro, nos sorprende, no tenemos nada que ver con secuestro, siempre acompañamos a las víctimas que han sido secuestradas en Sabana de Torres, creemos que esta es la continuidad de un proyecto que quedó pendiente de Álvaro Uribe y que lo está ejecutando Iván Duque, es una persecusión en contra de los líderes, es una forma de callarnos, de sacarnos de lo público, Rosendo Duarte denuncias muy fuertes, y hemos tocado los cayos, esto es una política que Duque, la vino cumplir, se venía venir esta persecusión jurídica, estos montajes jurídicos, estos falsos positivos jurídicos, es una forma de fomentar el terror para que no denuncien", dijo.

La mujer de uno de los defensores, aseguró que esto podría ser un montaje judicial que viene desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.