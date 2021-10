CCCI advierte problemas en cronograma de Hidroituango por incertidumbre contractual

Luego de una reunión entre EPM y el consorcio constructor de Hidroituango, CCCI advirtió que la falta de claridad sobre la continuidad del contrato que se termina el próximo 31 de diciembre, ya está generando inconvenientes en el avance de las obras.

En una carta enviada al alcalde Daniel Quintero, Santiago García, representante legal de CCCI, expresó que como no se ha concretado si se prorrogará o no este contrato, el consorcio no puede adquirir en este momento compromisos que vayan más allá del 31 de diciembre, y pone como ejemplo la compra de insumos que deben ser solicitados con tiempo de anticipación para garantizar la disponibilidad.

El consorcio le pidió al alcalde Quintero, que en la reunión que tendrán el próximo 26 de octubre les aclaren cuál será el futuro de la relación contractual, advirtieron que para liquidar y entregar todo el proyecto es necesario mucho tiempo, lo que se traduce en sobrecostos y retrasos.