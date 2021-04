Cinco meses después del Huracán Iota: Así va la reconstrucción de Providencia

Se cumplen cinco meses del paso del huracán Iota por San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los fuertes vientos arrasaron con todo, especialmente en Providencia, donde quedó el mayor número de damnificados y el Gobierno Nacional, para ese entonces, se comprometió que en 100 días estaría lista la reconstrucción; sin embargo, aún no terminan las obras.

Susana Correa, directora de Prosperidad Social y gerente de reconstrucción, indicó en Sigue La W que “las casas están quedando bonitas y mantienen la cultura raizal”.

“Cuando tenemos que reparar estructuras se va un poco más de tiempo y ya vamos llegando al 40 %. A las personas que se les dijo que toca demoler, nos están pidiendo que se arreglen “, manifestó.

Además, señaló que “en vivienda nueva vamos retrasados, pero ha sido un poco difícil todo lo que conlleva a esto. En abril tenemos que entregar 50, para mayo 85 y en junio 100 […] Yo creo que al 30 de abril vamos a llegar más o menos a 30 casas terminadas”.

Le puede interesar:

Por su parte, Luz Marina Livingston, periodista raizal, explicó que “los habitantes seguimos estando inconformes de cómo se ha venido adelantando el trabajo de la reconstrucción”.

Frente a la calidad de los materiales recalcó que “no es el que sirve porque no es seguro, primero porque en el tema de la cubierta no existen amarres. No solo son las fachadas, sino la estructura y que aguanten”.

“El Gobierno le está pagando a un contratista digamos que $50 millones por una casa, pero el contratista pone materiales que parecieran de $15 millones”, reiteró.