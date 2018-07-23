Cinco siniestros viales se registraron en el departamento de Caldas durante puente festivo

En lo corrido de este año, se han registrado 24 muertos en accidentes de tránsito y 11 en moto en Manizales. Foto: Cuerpo de Bomberos de Manizales( Thot )

Varios accidentes de tránsito se registraron en Manizales, Palestina, la vía a Fresno (Tolima) y la Autopista del Café durante las últimas 72 horas. En estos hechos, cinco personas perdieron la vida, siendo los motociclistas los más afectados.

En la vía del corregimiento de Arauca (Palestina), dos menores de 15 años, al manejar una motocicleta, colisionaron contra una tractomula. Este accidente se registró en el kilómetro 35 y según el informe entregado por el Cuerpo Oficial de Bomberos, los menores murieron de inmediato. Según las indagaciones previas, estas muertes se generaron por la posible invasión del carril por parte de la motocicleta.

En Manizales, una motocicleta chocó contra un poste sobre la Avenida Kevin Angel. En este accidente fallecieron Magdalena Saavedra Bedoya, de 23 años y Diego Fernando Castrillón Román, de 32 años. Según las hipótesis, el exceso de velocidad fue el factor principal para que perdieran el control de la motocicleta y chocaran contra un objetivo fijo, en este caso un poste.

Y el último hecho fatídico se generó en la vía Manizales-Bogotá, en el sector conocido como “La Esperanza”. Según el informe del Cuerpo Oficial de Bomberos, una camioneta con placas de Bogotá rodó por un abismo de 100 metros, donde lastimosamente un turista francés, Danniel Yann Christian Yves, de 28 años de edad, perdió su vida. Los otros tres heridos son Óscar Orlando Gutiérrez de 34 años, Angie Carolina Niño de 27 y Michell Dayana Arias de 21 años, quienes fueron trasladados a la clínica San Marcel de Manizales.

En lo corrido de este año, se han registrado 24 muertos en accidentes de tránsito y 11 en moto en Manizales. El año pasado fueron 19 motociclistas y hasta la fecha iban 12.