Clientes de Panorámica Club en Cartagena denuncian demoras en entrega de viviendas

Más de doscientas familias que compraron vivienda propia en el proyecto Panorámica Club Residencial, ubicado en el barrio Vista Hermosa de Cartagena, esperan la entrega de sus inmuebles desde el año 2015 y hasta la fecha no los han recibido.

El proyecto en general contaba con seis torres, para un total de más de mil apartamentos. A día de hoy, han debido entregarse las primeras dos torres y la tercera debería estar cercana a terminarse. Sin embargo, los compradores llevan años esperando la entrega de su apartamento y no hay certeza de por qué el proyecto está frenado.

Iliana Meza, una de las afectadas, compró su vivienda en el año 2015 y hasta la fecha sigue esperando su apartamento. La constructora ha respondido que no han podido hacer la instalación de los servicios, específicamente de alcantarillado, por lo que argumentan que es imposible hacer entrega de la vivienda en estas condiciones.

La denunciante, quien ya va a tener su bebé, lamentó que por las demoras no podrá tener su hogar para la llegada de su hijo.

Gabriel Benítez, otro de los afectados, asegura que debía recibir su apartamento en el año 2018 y cada mes le aplazan la entrega de su vivienda por la misma razón: no se han podido instalar los servicios públicos. De esta manera, afirmó que la comunicación con la constructora es muy difícil y que no han querido reunir a los propietarios para explicarles realmente lo que ha sucedido con la entrega.

Benítez también afirmó que siguen vendiendo nuevas torres del proyecto prometiendo prontas entregas.

W Radio se comunicó con Aguas de Cartagena para confirmar si ha habido algún problema de permisos para la instalación de los servicios, pero confirmaron que se habían aprobado todos los requerimientos y que la única complicación que han reportado es la inconformidad de algunos miembros de la comunidad para que se haga la obra respectiva para la instalación.

Además, este medio intentó contactar con la constructora Panorámica S.A. pero no fue posible ningún tipo de comunicación. Jorge Iván Mora, gerente de la constructora, no dio respuesta, mientras que el encargado de ventas y quien sigue promocionando el proyecto, Osman Zúñiga, no quiso dar ninguna información.